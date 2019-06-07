Луценко заявив про відкриття трьох справ через заяви Кучми щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Генпрокурор України Юрій Луценко заявив про відкриття трьох кримінальних проваджень після заяви представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми щодо Донбасу. Про це Луценко заявив у відеозверненні, яке розміщено на його сторінці у Facebook, передає УНН.
"... особисто зареєстрував у ЄРДР справу за фактом готування до фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної групи за попередньою змовою з групою осіб. Це для тих, хто вважає, що можна відновити торгівельні відносини з терористичними організаціями, які захопили українське майно, збирають нібито податки, а ми з ними будемо торгувати", - сказав він.
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Генпрокурор додав, що друга справа щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період проведення антитерористичної операції, а третя - за фактом державної зради.
Нагадаємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях на наступному засіданні розгляне питання про зняття економічної блокади на Донбасі. Як повідомив спецпредставник глави ОБСЄ Мартін Сайдік, ця пропозиція була зроблена Леонідом Кучмою.
Пізніше Порошенко зажадав від Зеленського пояснень про можливе зняття блокади Донбасу.