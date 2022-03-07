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Более 10,3 млрд грн собрано на поддержку армии и гуманитарную помощь - НБУ

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Более 10,3 млрд грн собрано на поддержку армии и гуманитарную помощь. Такие обновленные данные о состоянии специального счета для помощи армии и счета Министерства социальной политики для гуманитарных нужд по состоянию на 7 марта 2022 года обнародовал НБУ, пишет УНН.

Цитата

"Спецсчет для помощи армии: по состоянию на 7 марта 2022 года на него перечислено свыше 10,2 млрд грн в эквиваленте", - говорится в сообщении Нацбанка.

"Счет для гуманитарных нужд: по состоянию на 7 марта 2022 года на счет Министерства социальной политики, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, в целом было перечислено более 63,2 млн грн в эквиваленте", - добавили в НБУ.

Детали

Средства на спецсчет для армии поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в частности из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и многих других стран мира).

В том числе более 2,9 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).

Из этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды военных свыше 7,3 млрд грн, остаток средств на спецсчете составляет 2,9 млрд грн.

Также указано, что в настоящее время остаток средств на счету Министерства социальной политики составляет 63,2 млн грн. Получателем и распорядителем средств, поступающим на счет, открытый Национальным банком для гуманитарных целей из Украины и из-за рубежа, является Министерство социальной политики Украины.

Дополнение

Нацбанк призвал США и ЕС заморозить активы всех российских банков.

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