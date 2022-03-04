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Нацбанк закликав США та ЄС заморозити активи всіх російських банків

Нацбанк закликав США та ЄС заморозити активи всіх російських банків

Київ • УНН

 • 134247 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Голова Національного банку України Кирило Шевченко закликав США та ЄС заморозити активи всіх російських банків у межах своєї юрисдикції, заборонити їм доступ до фінансових ресурсів на ринках США та ЄС, а також доручити своїм банкам розірвати кореспондентські відносини з усіма банками держави-агресора, повідомили у НБУ, пише УНН.

Цитата

"Для досягнення максимального ефекту від фінансових санкцій та запобігання прямої чи опосередкованої участі фінансової і банківської систем США та ЄС у фінансуванні терористичних атак проти цивільного населення в Україні ми закликаємо вас прийняти рішення, що допоможуть у міжнародній боротьбі з фінансуванням тероризму", – наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.

Деталі

У зверненні НБУ наголошується, що сьогодні у всьому світі "є незаперечні докази того, що діючий режим в Російській Федерації, невід’ємною частиною якої є Центральний банк Російської Федерації як регулятор банківської системи, спотворює будь-які міжнародно визнані стандарти та зобов’язання для досягнення своїх злочинних цілей".

"Продовжувати довіряти та очікувати належної поведінки від усіх російських банків, беручи до уваги міжнародні фінансові санкції проти деяких із них, а також сподіватися, що ці установи дотримуватимуться міжнародних стандартів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, означає ігнорувати реальність", – сказано у зверненні Національного банку.

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