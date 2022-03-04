Нацбанк закликав США та ЄС заморозити активи всіх російських банків

Цитата

"Для досягнення максимального ефекту від фінансових санкцій та запобігання прямої чи опосередкованої участі фінансової і банківської систем США та ЄС у фінансуванні терористичних атак проти цивільного населення в Україні ми закликаємо вас прийняти рішення, що допоможуть у міжнародній боротьбі з фінансуванням тероризму", – наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.

Деталі

У зверненні НБУ наголошується, що сьогодні у всьому світі "є незаперечні докази того, що діючий режим в Російській Федерації, невід’ємною частиною якої є Центральний банк Російської Федерації як регулятор банківської системи, спотворює будь-які міжнародно визнані стандарти та зобов’язання для досягнення своїх злочинних цілей".

"Продовжувати довіряти та очікувати належної поведінки від усіх російських банків, беручи до уваги міжнародні фінансові санкції проти деяких із них, а також сподіватися, що ці установи дотримуватимуться міжнародних стандартів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, означає ігнорувати реальність", – сказано у зверненні Національного банку.

Раніше

ЄС закрив семи російським банкам доступ до SWIFT.