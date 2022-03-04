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Нацбанк призвал США и ЕС заморозить активы всех российских банков

Киев • УНН

 • 134242 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко призвал США и ЕС заморозить активы всех российских банков в пределах своей юрисдикции, запретить им доступ к финансовым ресурсам на рынках США и ЕС, а также поручить своим банкам разорвать корреспондентские отношения со всеми банками государства-агрессора, сообщили в НБУ, пишет УНН.

Цитата

"Для достижения максимального эффекта от финансовых санкций и предотвращения прямого или косвенного участия финансовой и банковской систем США и ЕС в финансировании террористических атак против гражданского населения в Украине мы призываем вас принять решение, что помогут в международной борьбе с финансированием терроризма", - подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

Детали

В обращении НБУ отмечается, что сегодня во всем мире "есть неоспоримые доказательства того, что действующий режим в Российской Федерации, неотъемлемой частью которой является Центральный банк Российской Федерации как регулятор банковской системы, искажает любые международно признанные стандарты и обязательства для достижения своих преступных целей".

"Продолжать доверять и ожидать должного поведения от всех российских банков, принимая во внимание международные финансовые санкции против некоторых из них, а также надеяться, что эти учреждения будут придерживаться международных стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, значит игнорировать реальность", - сказано в обращении Национального банка.

Ранее

ЕС закрыл семи российским банкам доступ к SWIFT.

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