Відключення 7 банків РФ від SWIFT, заборона продажу євро та інше: санкції ЄС набувають чинності
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Європейський союз закриває деяким російським банкам доступ до системи SWIFT та запровадив додаткові обмеження проти РФ за військову агресію проти України. Сьогодні санкції були опубліковані в Офіційному журналі ЄС, а відтак набувають чинності, пише УНН.
Деталі
Так, Європейський Союз заборонив:
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- надання спеціалізованих сервісів фінансових повідомлень для обміну фінансовими даними (SWIFT) Банку Откритіє, Новікомбанку, Промсвязьбанку, Банку Росія, Радкомбанку, ВЕБ, ВТБ БАНК. Заборона набуде чинності на десятий день після публікації в Офіційному журналі ЄС, а також поширюватиметься на будь-яку юридичну особу, організацію або орган, засновані в Росії, майнові права яких прямо чи опосередковано належать більш ніж на 50% вищезгаданим банкам.
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- інвестувати, брати участь чи іншим чином робити свій внесок у майбутні проекти, співфінансовані Російським фондом прямих інвестицій.
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- продавати, постачати, передавати або експортувати банкноти, деноміновані в євро, у Росію або будь-якій фізичній або юридичній особі, організації або органу в Росії, включаючи уряд і Центральний банк Росії, або для використання в Росії.
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Раніше
У понеділок, 28 лютого, почали діяти нові санкції Євросоюзу проти Росії.