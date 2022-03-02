Відключення 7 банків РФ від SWIFT, заборона продажу євро та інше: санкції ЄС набувають чинності

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 23493 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 43177 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 62930 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 91543 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 101241 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 98069 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 122143 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165277 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177534 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214952 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.7 м/с
91 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 62037 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 80692 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 145813 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 198955 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 31569 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 198945 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 145800 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 275242 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 396196 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 649852 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 18624 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 92721 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 130783 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 156029 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 176729 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Відключення 7 банків РФ від SWIFT, заборона продажу євро та інше: санкції ЄС набувають чинності

Відключення 7 банків РФ від SWIFT, заборона продажу євро та інше: санкції ЄС набувають чинності

Київ • УНН

 • 281268 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Європейський союз закриває деяким російським банкам доступ до системи SWIFT та запровадив додаткові обмеження проти РФ за військову агресію проти України. Сьогодні санкції були опубліковані в Офіційному журналі ЄС, а відтак набувають чинності, пише УНН.

Деталі

Так, Європейський Союз заборонив:

  • надання спеціалізованих сервісів фінансових повідомлень для обміну фінансовими даними (SWIFT) Банку Откритіє, Новікомбанку, Промсвязьбанку, Банку Росія, Радкомбанку, ВЕБ, ВТБ БАНК. Заборона набуде чинності на десятий день після публікації в Офіційному журналі ЄС, а також поширюватиметься на будь-яку юридичну особу, організацію або орган, засновані в Росії, майнові права яких прямо чи опосередковано належать більш ніж на 50% вищезгаданим банкам.
  • інвестувати, брати участь чи іншим чином робити свій внесок у майбутні проекти, співфінансовані Російським фондом прямих інвестицій.
  • продавати, постачати, передавати або експортувати банкноти, деноміновані в євро, у Росію або будь-якій фізичній або юридичній особі, організації або органу в Росії, включаючи уряд і Центральний банк Росії, або для використання в Росії.

Раніше

У понеділок, 28 лютого, почали діяти нові санкції Євросоюзу проти Росії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.28
Ethereum
$1,873.68