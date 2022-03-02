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15 марта, 19:03 • 80507 просмотра

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Отключение 7 банков РФ от SWIFT, запрет продажи евро и прочее: санкции ЕС вступают в силу

Отключение 7 банков РФ от SWIFT, запрет продажи евро и прочее: санкции ЕС вступают в силу

Киев • УНН

 • 281264 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Европейский союз закрывает некоторым российским банкам доступ к системе SWIFT и ввел дополнительные ограничения против РФ за военную агрессию против Украины. Сегодня санкции были опубликованы в Официальном журнале ЕС, а затем вступают в силу, пишет УНН.

Детали

Так, Европейский Союз запретил:

  • предоставление специализированных сервисов финансовых сообщений для обмена финансовыми данными (SWIFT) Банку Открытие, Новикомбанку, Промсвязьбанку, Банку Россия, Совкомбанку, ВНЕШЭКОНОМБАНКУ (ВЭБ), ВТБ БАНК. Запрет вступит в силу на десятый день после публикации в Официальном журнале ЕС, а также будет распространяться на любое юридическое лицо, организацию или орган, учрежденные в России, имущественные права которых прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% вышеупомянутые банки.
  • инвестировать, участвовать или иным образом вносить свой вклад в будущие проекты, софинансированные Российским фондом прямых инвестиций.
  • продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России.

Ранее

В понедельник, 28 февраля, начали действовать новые санкции Евросоюза против России.

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