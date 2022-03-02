Отключение 7 банков РФ от SWIFT, запрет продажи евро и прочее: санкции ЕС вступают в силу

КИЕВ. 2 марта. УНН. Европейский союз закрывает некоторым российским банкам доступ к системе SWIFT и ввел дополнительные ограничения против РФ за военную агрессию против Украины. Сегодня санкции были опубликованы в Официальном журнале ЕС, а затем вступают в силу, пишет УНН.