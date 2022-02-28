Вступили в дію санкції Євросоюзу проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У понеділок, 28 лютого, почали діяти нові санкції Євросоюзу проти Росії. Про це зазначено в Офіційній заяві Європейського Союзу, повідомляє УНН.
Санкції ЄС проти Росії передбачають:
— Заборонені будь-які польоти в країни ЄС російським літакам — державним, приватним, що належать російським авіакомпаніям, що просто зареєстровані в РФ, чи не зареєстровані, але контролюються росіянами. Дозволені лише аварійні приземлення.
— Заборона на будь-які операції з Центральним банком Росії. Зокрема, “заморожені” міжнародні валютні резерви РФ, які перебувають у європейських банках.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дизайнер Джорджіо Армані на знак солідарності з Україною провів свій показ у тиші.