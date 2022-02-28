Дизайнер Джорджіо Армані на знак солідарності з Україною провів свій показ у тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Вчора, 27 лютого, на Тижні моди у Мілані відбувся показ Джорджіо Армані, який пройшов у цілковитій тиші. Дизайнер прийняв рішення відмовитись від музичного супроводу на знак солідарності з Україною, яка продовжує боротися з повномасштабною агресією Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Armani.
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"Пан Армані вирішив не використовувати музику на шоу #GiorgioArmani осінь-зима 2022-2023 на знак поваги до трагедії, що розгортається в Україні", - йдеться в дописі.
Нагадаємо
Американська співачка Мадонна підтримала Україну та закликала надсилати гуманітарну допомогу.
Mr Armani has chosen to not use any music at the #GiorgioArmani Fall Winter 2022-23 show as a sign of respect to the unfolding tragedy in Ukraine. pic.twitter.com/IUXLhI2m7d— Armani (@armani) February 27, 2022