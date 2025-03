Дизайнер Джорджио Армани в знак солидарности с Украиной провел свой показ в тишине

Цитата

“Господин Армани решил не использовать музыку на шоу #GiorgioArmani осень-зима 2022-2023 в знак уважения к трагедии, которая разворачивается в Украине”, — говорится в сообщении.

Напомним

Американская певица Мадонна поддержала Украину и призвала присылать гуманитарную помощь.

Mr Armani has chosen to not use any music at the#GiorgioArmaniFall Winter 2022-23 show as a sign of respect to the unfolding tragedy in Ukraine.pic.twitter.com/IUXLhI2m7d

— Armani (@armani) February 27, 2022