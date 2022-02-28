Дизайнер Джорджио Армани в знак солидарности с Украиной провел свой показ в тишине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Вчера, 27 февраля, на Неделе моды в Милане состоялся показ Джорджио Армани, который прошел в полной тишине. Дизайнер принял решение отказаться от музыкального сопровождения в знак солидарности с Украиной, которая продолжает бороться с полномасштабной агрессией России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Armani.
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“Господин Армани решил не использовать музыку на шоу #GiorgioArmani осень-зима 2022-2023 в знак уважения к трагедии, которая разворачивается в Украине”, — говорится в сообщении.
Напомним
Американская певица Мадонна поддержала Украину и призвала присылать гуманитарную помощь.
Mr Armani has chosen to not use any music at the#GiorgioArmaniFall Winter 2022-23 show as a sign of respect to the unfolding tragedy in Ukraine.pic.twitter.com/IUXLhI2m7d— Armani (@armani)February 27, 2022