Дизайнер Джорджио Армани в знак солидарности с Украиной провел свой показ в тишине

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Вчера, 27 февраля, на Неделе моды в Милане состоялся показ Джорджио Армани, который прошел в полной тишине. Дизайнер принял решение отказаться от музыкального сопровождения в знак солидарности с Украиной, которая продолжает бороться с полномасштабной агрессией России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Armani.