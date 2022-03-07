Понад 10,3 млрд грн зібрано на підтримку армії та гуманітарну допомогу - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Понад 10,3 млрд грн зібрано на підтримку армії та гуманітарну допомогу. Такі оновлені дані про стан спеціального рахунку для допомоги армії та рахунку Міністерства соціальної політики для гуманітарних потреб станом на 7 березня 2022 року оприлюднив НБУ, пише УНН.
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"Спецрахунок для допомоги армії: станом на 7 березня 2022 року на нього перераховано понад 10,2 млрд грн в еквіваленті", - йдеться у повідомленні Нацбанку.
"Рахунок для гуманітарних потреб: станом на 7 березня 2022 року на рахунок Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, загалом було перераховано понад 63,2 млн грн в еквіваленті", - додали у НБУ.
Деталі
Кошти на спецрахунок для армії надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу).
Зокрема понад 2,9 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).
Із цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 7,3 млрд грн, залишок коштів на спецрахунку становить 2,9 млрд грн.
Також вказано, що наразі залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики становить 63,2 млн грн. Отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на рахунок, відкритий Національним банком для гуманітарних цілей з України та з-за кордону, є Міністерство соціальної політики України.
Доповнення
Нацбанк закликав США та ЄС заморозити активи всіх російських банків.