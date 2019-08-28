Помпео: Вашингтон будет работать над возвращением к формату G8

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 37442 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 62991 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 122365 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132833 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123257 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126492 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129014 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153004 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151015 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Актуальное
Помпео: Вашингтон будет работать над возвращением к формату G8

Помпео: Вашингтон будет работать над возвращением к формату G8

Киев  •  УНН

 • 13213 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Администрация США будет работать над тем, чтобы вернуться к формату G8 с участием России. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News, текст которого распространила во вторник пресс-служба американского внешнеполитического ведомства, передает УНН.

Госсекретарю был задан вопрос, следует ли приглашать РФ вновь присоединиться к Группе семи. “Да, президент так считает”, — ответил Помпео.

Помпео спросили, согласен ли он с этой идеей. “Президент (США) считает, что нам следует это делать. Я работаю на президента. Конечно, мы собираемся работать с этой целью”, — сказал госсекретарь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидер демократов в Сенате США назвал ужасной идею Трампа пригласить РФ на саммит G7 в 2020 году

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Биаррице саммита G7 заявил, что склонен добиваться возрождения формата Группы восьми промышленно развитых государств с участием России, несмотря на непопулярность этой инициативы в американском истеблишменте и не считаясь с внутриполитическими соображениями.

Группа семи (G7) — объединение экономически развитых стран, в который входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате “семерки” клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года из-за анексии Россией Крыма и развязывания вооруженного конфликта на востоке Украины, а далее, последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией — западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату “семерки”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кремле заявили, что вернуться в G8 по приглашению одной из стран невозможно

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