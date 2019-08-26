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У Кремлі заявили, що повернутися у G8 на запрошення однієї з країн неможливо

У Кремлі заявили, що повернутися у G8 на запрошення однієї з країн неможливо

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Кремлі не вважають за можливе повертатися до формату "Великої вісімки" без консенсусу всіх країн G7 з цього питання. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН із посиланням на ТАСС.

"Звичайно, повертатися в "сімку" тільки на запрошення однієї з країн неможливо, тому що там всі рішення приймаються консенсусом", - заявив Пєсков.

При цьому, він заперечливо відповів на питання про те, чи вважає Москва провокацією з боку президента США Дональда Трампа його слова про повернення до формату G8 з урахуванням протиріч між країнами "сімки" з цього питання.

"Ні, не вважаємо", - сказав він.

Пєсков нагадав слова президента РФ Володимира Путіна про те, що для Москви повернення до формату "вісімки" не є самоціллю.

"Разом з тим, Росія не відмовлялася ні від яких форматів спілкування, але й нав'язувати свою участь нікому не збирається", - додав він.

Пєсков також зазначив, що Путін є прихильником налагодження відносин з усіма країнами G7.

"З деякими країнами "сімки" у нас дуже позитивно розвиваються контакти. Давайте візьмемо Японію, Італію, Францію, Німеччину. Не дивлячись на певні розбіжності, які неминуче існують з цими країнами, триває і розширюється діалог на всіх рівнях, і цей діалог допомагає мінімізувати обсяг недовіри і розбіжностей, допомагає обговорювати і шукати розв'язки не в конфронтації, а в діалозі", - сказав Пєсков.

Він висловив надію, що "з часом й інші країни теж до цієї тенденції приєднаються".

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп назвав можливим запрошення президента РФ Володимира Путіна на зустріч лідерів країн "Великої сімки" в 2020 році.

Водночас, однак лідери G7 заявили, що говорити про повернення Росії ще занадто рано.

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