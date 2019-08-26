У Кремлі заявили, що повернутися у G8 на запрошення однієї з країн неможливо
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Кремлі не вважають за можливе повертатися до формату "Великої вісімки" без консенсусу всіх країн G7 з цього питання. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Звичайно, повертатися в "сімку" тільки на запрошення однієї з країн неможливо, тому що там всі рішення приймаються консенсусом", - заявив Пєсков.
При цьому, він заперечливо відповів на питання про те, чи вважає Москва провокацією з боку президента США Дональда Трампа його слова про повернення до формату G8 з урахуванням протиріч між країнами "сімки" з цього питання.
"Ні, не вважаємо", - сказав він.
Пєсков нагадав слова президента РФ Володимира Путіна про те, що для Москви повернення до формату "вісімки" не є самоціллю.
"Разом з тим, Росія не відмовлялася ні від яких форматів спілкування, але й нав'язувати свою участь нікому не збирається", - додав він.
Пєсков також зазначив, що Путін є прихильником налагодження відносин з усіма країнами G7.
"З деякими країнами "сімки" у нас дуже позитивно розвиваються контакти. Давайте візьмемо Японію, Італію, Францію, Німеччину. Не дивлячись на певні розбіжності, які неминуче існують з цими країнами, триває і розширюється діалог на всіх рівнях, і цей діалог допомагає мінімізувати обсяг недовіри і розбіжностей, допомагає обговорювати і шукати розв'язки не в конфронтації, а в діалозі", - сказав Пєсков.
Він висловив надію, що "з часом й інші країни теж до цієї тенденції приєднаються".
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп назвав можливим запрошення президента РФ Володимира Путіна на зустріч лідерів країн "Великої сімки" в 2020 році.
Водночас, однак лідери G7 заявили, що говорити про повернення Росії ще занадто рано.