У Кремлі заявили, що повернутися у G8 на запрошення однієї з країн неможливо

КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Кремлі не вважають за можливе повертатися до формату "Великої вісімки" без консенсусу всіх країн G7 з цього питання. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН із посиланням на ТАСС.