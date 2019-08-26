В Кремле заявили, что вернуться в G8 по приглашению одной из стран невозможно

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Кремле не считают возможным возвращаться к формату "Большой восьмерки" без консенсуса всех стран G7 по этому вопросу. Об этом заявил пресс-секретар президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.