В Кремле заявили, что вернуться в G8 по приглашению одной из стран невозможно
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В Кремле не считают возможным возвращаться к формату "Большой восьмерки" без консенсуса всех стран G7 по этому вопросу. Об этом заявил пресс-секретар президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Конечно, возвращаться в "семерку" только по приглашению одной из стран невозможно, потому что там все решения принимаются консенсусом", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При этом, он отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли Москва провокацией со стороны президента США Дональда Трампа его слова о возвращении к формату G8 с учетом противоречий между странами "семерки" по этому вопросу.
"Нет, не считаем", - сказал он.
Песков напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что для Москвы возвращение к формату "восьмерки" не является самоцелью.
"Вместе с тем Россия не отказывалась ни от каких форматов общения, но и навязывать свое участие никому не собирается", - добавил он.
Песков отметил, что Путин является сторонником налаживания отношений со всеми странами G7.
"С некоторыми странами "семерки" у нас очень положительно развиваются контакты. Давайте возьмем Японию, Италию, Францию, Германию. Несмотря на некоторые различия, которые неизбежно существуют с этими странами, продолжается и расширяется диалог на всех уровнях, и этот диалог помогает минимизировать объем недоверия и разногласий, помогает обсуждать и искать решения не в конфронтации, а в диалоге", - сказал Песков.
Он выразил надежду, что "со временем и другие страны тоже к этой тенденции присоединятся".
Напомним, президент США Дональд Трамп назвал возможным приглашение президента РФ Владимира Путина на встречу лидеров стран "Большой семерки" в 2020 году.