Лідери G7 заявили про передчасність повернення Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Лідери G7 заявили, що говорити про повернення Росії ще занадто рано. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
Лідери G7 підтримують зміцнення співпраці з Росією після її виключення з групи в 2014 році, але вважають, що ще рано реінтегрувати Москву і повернутися в G8.
"Лідери G7 виступають за посилення координації з Росією, але для реінтеграції ще рано", - сказало дипломатичне джерело, яке попросило не називати його імені.
За словами джерела, лідери "великої сімки" також доручили президенту Франції Еммануелю Макрону звернутися до Ірану у зв'язку з ростом напруженості навколо його ядерної програми.
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