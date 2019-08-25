Лидеры G7 заявили о преждевременности возвращения России

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 3024 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 47129 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119753 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130424 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121497 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125504 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128266 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152939 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150973 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140832 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 08:47 • 132083 просмотра
Актуальное
Лидеры G7 заявили о преждевременности возвращения России

Лидеры G7 заявили о преждевременности возвращения России

Киев  •  УНН

 • 14114 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Лидеры G7 заявили, что говорить о возращении России еще слишком рано. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Лидеры G7 поддерживают укрепление сотрудничества с Россией после ее исключения из группы в 2014 году, но считают, что еще рано реинтегрировать Москву и вернуться в G8.

“Лидеры G7 выступают за усиление координации с Россией, но для реинтеграции еще рано”, — сказал дипломатический источник, попросивший не называть его имени.

По словам источника, лидеры “большой семерки” также поручили президенту Франции Эммануэлю Макрону обратится к Ирану в связи с ростом напряженности вокруг его ядерной программы.

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