Лідер демократів в Сенаті США назвав жахливою ідею Трампа запросити РФ на саміт G7 у 2020 році
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Лідер демократів в Сенаті Конгресу США Чак Шумер (від штату Нью-Йорк) назвав “жахливою” пропозицію президента США Дональда Трампа запросити лідера Росії Володимира Путіна на саміт G7, який пройде в 2020 році в Сполучених Штатах. Про це в понеділок повідомляє газета The Hill з посиланням на заяву сенатора, передає УНН.
Шумер у своїй промові виступив проти повернення до формату G8 за участю РФ у зв’язку з тим, що Москва провокує початок нової гонки озброєнь та здійснює втручання в американський виборчий процес, а також окупує Кримський півострів.
“У зв’язку з тим, що Сполучені Штати відповідальні за організацію і проведення наступного саміту G7, жахливим постає факт того, що президент (США Дональд) Трамп, здається, одержимий ідеєю запросити Володимира Путіна назад (на саміт Групи семи) через те, що Росія продовжує насильницьку окупацію Криму, втручається в наші вибори і виступає ініціатором нової гонки озброєнь”, — наводить видання його текст.
На думку головного сенатора-демократа, рішення Трампа дозволити Росії повернутися в G7 “лише продемонструє його слабкість перед Путіним і його олігархами, а також негативно позначиться на безпеці Сполучених Штатів”.
Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери G7 не досягли консенсусу щодо запрошення РФ на саміт у 2020 році. Зокрема, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, у свою чергу, зазначив, що дії Росії в Україні не дозволяють їй повернутись до G7.
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