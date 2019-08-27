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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 2479 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 46934 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119724 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130394 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121481 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 125495 просмотра

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6 марта, 07:39 • 128261 просмотра

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Лидер демократов в Сенате США назвал ужасной идею Трампа пригласить РФ на саммит G7 в 2020 году

Лидер демократов в Сенате США назвал ужасной идею Трампа пригласить РФ на саммит G7 в 2020 году

Киев  •  УНН

 • 13936 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) назвал "ужасным" предложение президента США Дональда Трампа пригласить лидера России Владимира Путина на саммит G7, который пройдет в 2020 году в Соединенных Штатах. Об этом в понедельник сообщает газета The Hill со ссылкой на заявление сенатора, передает УНН.

Шумер в своей речи выступил против возвращения к формату G8 с участием РФ в связи с тем, что Москва провоцирует начало новой гонки вооружений и осуществляет вмешательство в американский избирательный процесс, а также оккупирует Крымский полуостров.

“В связи с тем, что Соединенные Штаты ответственные за организацию и проведение следующего саммита G7, ужасным возникает факт того, что президент (США Дональд) Трамп, кажется, одержим идеей пригласить Владимира Путина назад (саммит Группы семи) из-за того, что Россия продолжает насильственную оккупацию Крыма, вмешивается в наши выборы и выступает инициатором новой гонки вооружений”, — приводит издание его текст.

По мнению главного сенатора-демократа, решение Трампа позволить России вернуться в G7 “только продемонстрирует его слабость перед Путиным и его олигархами, а также негативно скажется на безопасности Соединенных Штатов”.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что лидеры G7 не достигли консенсуса относительно приглашения РФ на саммит в 2020 году. В частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, в свою очередь, отметил, что действия России в Украине не позволяют ей вернуться к G7.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп: США могли бы остановить аннексию Крыма в 2014 году

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