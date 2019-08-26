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Лідери G7 не досягли консенсусу щодо запрошення РФ на саміт у 2020 році — Макрон

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Лідери G7 не досягли консенсусу щодо запрошення Росії на саміт у наступному році у США. Про це заявив Президент Франції Еммануель Макрон в понеділок, передає УНН з посиланням на Reuters.

Також Макрон додав, що він і канцлер Німеччини Ангела Меркель організовують в найближчі тижні саміт з лідерами Росії та України для отримання результатів по кризі в Україні.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп назвав можливим запрошення президента РФ Володимира Путіна на зустріч лідерів країн "Великої сімки" в 2020 році.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: The Guardian: Трамп посварився з лідерами країн G7 через Росію

У той же час, однак лідери G7 заявили, що говорити про повернення Росії ще занадто рано.

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