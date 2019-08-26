The Guardian: Трамп посварився з лідерами країн G7 через Росію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп на саміті Групи семи (G7) в Біарріці посварився зі своїми колегами з G7, наполягаючи на поверненні до формату G8 за участю Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The Guardian.
За даними її дипломатичних джерел, інцидент стався в суботу на вечері лідерів "сімки". Як зазначає видання, Трамп в ході заходу наполягав на тому, що РФ повинна знову приєднатися до G7, відкидаючи всі аргументи колег, більшість з яких виступили проти цієї ініціативи.
За інформацією The Guardian, американського лідера підтримав лише прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, який йде у відставку. Прем'єр Японії Сіндзо Абе вирішив зберегти нейтралітет в даному питанні, інші лідери країн Групи семи виступили проти повернення до формату G8, написала газета.
За словами одного з європейських дипломатичних джерел, після цього "обстановка почала загострюватися".
Як зазначило це джерело, більшість лідерів G7 наполягали на тому, що Група семи - це "родина, клуб, співтовариство ліберальних демократій", в зв'язку з чим вони не можуть дозволити РФ приєднатися до формату, бо Москва не відстоює схожі цінності. Трамп же відкинув такі доводи, заявивши, що для обговорення питань, пов'язаних з Іраном, Сирією і КНДР, необхідна присутність Росії, зазначила газета.
Нагадаємо, лідери G7 обговорили повернення Росії.