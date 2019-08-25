Лідери G7 обговорили повернення Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Лідери G7 ("Великої сімки") на саміті у французькому Біарріці обговорили питання повернення до формату G8 з участю Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на японське агентство Kyodo.
Зазначається, що представник японського уряду повідомив агентству, що лідери G7 обговорили вищезазначене питання, однак зміст цієї дискусії "ні за що не буде розголошено".
Нагадаємо, перед початком зустрічі лідерів найбільш розвинених країн “Великої сімки” німецька влада наголосила, що повернення РФ до G7 не на часі.