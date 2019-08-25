Лидеры G7 обсудили возвращение России
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Лидеры G7 ("Большой семерки") на саммите во французском Биаррице обсудили вопросы возвращения к формату G8 с участием России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на японское агентство Kyodo.
Отмечается, что представитель японского правительства сообщил агентству, что лидеры G7 обсудили вышеупомянутый вопрос, однако содержание этой дискуссии "ни за что не будет разглашено".
Напомним, перед началом встречи лидеров наиболее развитых стран “Большой семерки” немецкие власти подчеркнули, что возвращение РФ к G7 несвоевременно.