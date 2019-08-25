Лидеры G7 обсудили возвращение России

Отмечается, что представитель японского правительства сообщил агентству, что лидеры G7 обсудили вышеупомянутый вопрос, однако содержание этой дискуссии "ни за что не будет разглашено".

Напомним, перед началом встречи лидеров наиболее развитых стран “Большой семерки” немецкие власти подчеркнули, что возвращение РФ к G7 несвоевременно.