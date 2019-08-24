В Берлине официально заявили, что возвращение России в G7 "несвоевременно"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Перед началом встречи лидеров наиболее развитых стран “Большой семерки” немецкие власти подчеркнули, что возвращение РФ к G7 несвоевременно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства федерального канцлера Германии.
“Возвращение к формату G8 с Россией пока не обсуждается. Все партнеры G7 решили отстранить Россию от Группы за аннексию Крыма с нарушением международного права”, — заявили в федеральном правительстве Германии.
Одновременно с этим, там отметили, что “расширение группы на основе общих ценностей было и возможно в любое время с согласия всех партнеров G7”.
Как отмечал УНН, глава Европейского совета Дональд Туск выступать за приглашение Украины на следующий саммит Группы семи (G7). Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции перед началом саммита в Биаррице.