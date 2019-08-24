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У Берліні офіційно заявили, що повернення Росії до G7 "не на часі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Перед початком зустрічі лідерів найбільш розвинених країн “Великої сімки” німецька влада наголосила, що повернення РФ до G7 не на часі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства Федерального канцлера Німеччини.

“Повернення до формату G8 з Росією наразі не обговорюється. Усі партнери G7 вирішили відсторонити Росію від Групи через анексію Криму з порушенням міжнародного права”, — заявили у федеральному уряді Німеччини.

Одночасно з цим, там наголосили, що “розширення групи на основі загальних цінностей було і є можливим у будь-який час за згодою всіх партнерів G7”.

Як зазначав УНН, глава Європейської ради Дональд Туск виступатиме за запрошення України на наступний саміт Групи семи (G7). Про це він заявив, виступаючи на прес-конференції перед початком саміту в Біарріці.

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