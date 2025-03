Туск заявив, що виступатиме за запрошення України на наступний саміт G7

“Якщо вже мова йде про повторне запрошення Росії, то я скажу, що причини, за якими запрошення РФ було відкликано в 2014 році, все ще актуальні, — сказав Туск. — Сьогодні я постараюся переконати своїх співрозмовників, що краще запросити Україну в якості гостя на наступний саміт G7”.

Туск зазначив, що на майбутній зустрічі “сімки” в 2020 році хотів би поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським. Глава Євроради повідомив, що вже піднімав це питання в телефонній розмові “кілька днів тому”, і Зеленський, за його словами, висловив зацікавленість.

Варто нагадати, що Канада виступає проти повернення Росії в G8, повідомляє Reuters з посиланням на співрозмовника в канадському уряді.

Як зазначав УНН напередодні, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Дональдом Туском.

Tusk slams Trump’s ‘logic’ in wanting to bring Russia back into G7. He’s not interested. He says better to invite Ukraine next year, not Putin. pic.twitter.com/MQHcQMGUas

— Ros Atkins (@BBCRosAtkins) August 24, 2019