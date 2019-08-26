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6 марта, 19:19 • 124580 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134932 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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The Guardian: Трамп поссорился с лидерами стран G7 из-за России

The Guardian: Трамп поссорился с лидерами стран G7 из-за России

Киев  •  УНН

 • 11585 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп на саммите Группы семи (G7) в Биаррице поссорился со своими коллегами из G7, настаивая на возвращении к формату G8 с участием России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Guardian.

По данным ее дипломатических источников, инцидент произошел в субботу на ужине лидеров "семерки". Как отмечает издание, Трамп в ходе мероприятия настаивал на том, что РФ должна вновь присоединиться к G7, отвергая все аргументы коллег, большинство из которых выступили против данной инициативы.

По информации The Guardian, американского лидера поддержал лишь уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Премьер Японии Синдзо Абэ решил сохранить нейтралитет в данном вопросе, остальные лидеры стран Группы семи выступили против возвращения к формату G8, пишет газета.

По словам одного из европейских дипломатических источников, после этого "обстановка начала накаляться".

Как отметил этот источник, большинство лидеров G7 настаивали на том, что Группа семи - это "семья, клуб, сообщество либеральных демократий", в связи с чем они не могут позволить РФ присоединиться к формату, так как Москва не отстаивает схожие ценности. Трамп же отверг такие доводы, заявив, что для обсуждения вопросов, связанных с Ираном, Сирией и КНДР, необходимо присутствие России, отметила газета.

Напомним, лидеры G7 обсудили возвращение России.

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