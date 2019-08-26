The Guardian: Трамп поссорился с лидерами стран G7 из-за России
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп на саммите Группы семи (G7) в Биаррице поссорился со своими коллегами из G7, настаивая на возвращении к формату G8 с участием России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Guardian.
По данным ее дипломатических источников, инцидент произошел в субботу на ужине лидеров "семерки". Как отмечает издание, Трамп в ходе мероприятия настаивал на том, что РФ должна вновь присоединиться к G7, отвергая все аргументы коллег, большинство из которых выступили против данной инициативы.
По информации The Guardian, американского лидера поддержал лишь уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Премьер Японии Синдзо Абэ решил сохранить нейтралитет в данном вопросе, остальные лидеры стран Группы семи выступили против возвращения к формату G8, пишет газета.
По словам одного из европейских дипломатических источников, после этого "обстановка начала накаляться".
Как отметил этот источник, большинство лидеров G7 настаивали на том, что Группа семи - это "семья, клуб, сообщество либеральных демократий", в связи с чем они не могут позволить РФ присоединиться к формату, так как Москва не отстаивает схожие ценности. Трамп же отверг такие доводы, заявив, что для обсуждения вопросов, связанных с Ираном, Сирией и КНДР, необходимо присутствие России, отметила газета.
Напомним, лидеры G7 обсудили возвращение России.