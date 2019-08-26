Лидеры G7 не достигли консенсуса по приглашению РФ на саммит в 2020 году – Макрон
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Лидеры G7 не достигли консенсуса по приглашению России на саммит в следующем году в США. Об этом заявил Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Также Макрон добавил, что он и канцлер Германии Ангела Меркель организуют в ближайшие недели саммит с лидерами России и Украины для получения результатов по кризису в Украине.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп назвал возможным приглашение президента РФ Владимира Путина на встречу лидеров стран "Большой семерки" в 2020 году.
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В то же время, однако лидеры G7 заявили, что говорить о возвращении России еще слишком рано.