Трюдо: дії Росії в Україні не дозволяють їй повернутись до G7

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Дії Росії в Україні і в інших частинах світу не дозволяють їй стати повноправним партнером Групи семи (G7). Про це в понеділок заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на прес-конференції за підсумками саміту організації, який проходив у французькому Біарріце, передає УНН.