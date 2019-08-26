Трюдо: дії Росії в Україні не дозволяють їй повернутись до G7
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Дії Росії в Україні і в інших частинах світу не дозволяють їй стати повноправним партнером Групи семи (G7). Про це в понеділок заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на прес-конференції за підсумками саміту організації, який проходив у французькому Біарріце, передає УНН.
“G7 — це збори країн-однодумців, що позитивно впливають на світову економіку. Дії Росії в Україні та інших місцях дають ясно зрозуміти, що вона не може бути партнером цієї групи країн-однодумців”, — сказав він.
Прем’єр Канади також заявив, що в разі запрошення президента РФ Володимира Путіна на саміт G7 в США, він не буде уникати спілкування з ним.
“На світових самітах я ніколи не обходив стороною столи, за якими сидів (президент РФ Володимир) Путін, — сказав Трюдо. — У мене були з ним особисті бесіди, під час яких я аргументував йому канадські побоювання з приводу всього спектра дій Росії (на міжнародній арені), і слухав те, що він мені говорив”.
Нагадаємо, Трюдо і Меркель наголосили на важливості реформ в Україні.
Раніше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо про неможливість повернення Росії в “Велику сімку”.
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