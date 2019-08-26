Трюдо: действия России в Украине не позволяют ей вернуться в G7
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Действия России в Украине и в других частях мира не позволяют ей стать полноправным партнером Группы семи (G7). Об этом в понедельник заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита организации, который проходил во французском Биаррице, передает УНН.
“G7 — это собрание стран-единомышленников, которые положительно влияют на мировую экономику. Действия России в Украине и других местах дают ясно понять, что она не может быть партнером этой группы стран-единомышленников”, — сказал он.
Премьер Канады также заявил, что в случае приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит G7 в США, он не будет избегать общения с ним.
“На мировых саммитах я никогда не обходил стороной столы, за которыми сидел (президент РФ Владимир) Путин, — сказал Трюдо. — У меня были с ним личные беседы, во время которых я аргументировал ему канадские опасения по поводу всего спектра действий России (на международной арене), и слушал то, что он мне говорил”.
Напомним, Трюдо и Меркель подчеркнули важность реформ в Украине.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о невозможности возвращения России в “Большую семерку”.
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