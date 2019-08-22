Зеленський обговорив з Трюдо недопущення Росії до "Великої сімки"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо стосовно неможливості повернення Росії до "Великої сімки". Про це повідомили у пресслужбі Глави держави, передає УНН.
"Глава держави подякував за послідовну позицію Канади щодо неможливості повернення Росії до "Великої сімки" в умовах агресії, яка триває на Донбасі, та окупації Криму. Він також зазначив, що у ситуації, коли продовжують гинути українці, необхідно не повертати Росію до "Сімки", а змушувати її виконувати свої зобов’язання", - йдеться в повідомленні.
Також Зеленський і Трюдо домовилися продовжити обговорення проблематики протидії агресивній політиці Росії та захисту інтересів України після саміту "Великої сімки" у Франції.
Нагадаємо, останніми днями обговорюється можливість реінтеграції Росії до G7. Все почалося з заяви президента США Дональда Трампа, який вважає за доцільне повернення до формату G8 за участі Росії.
У свою чергу, Президент України Володимир Зеленський нагадав, що Росія була виключена зі складу G8 після окупації українських Криму та Донбасу, і відтоді нічого не змінилося.
Він заявив, що сигналом світові про те, що Росія готова повернутися у склад G8, буде повернення Україні окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль.
Додамо, що проти повернення Росії у G8 висловили канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.