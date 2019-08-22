Зеленський обговорив з прем’єром Британії питання повернення РФ до G7
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Про це УНН повідомляє з посилання на інформацію пресслужби Офісу Президента.
Глава держави подякував Борису Джонсону за тверду та принципову позицію Великої Британії на підтримку України у світлі нещодавніх заяв про можливість повернення Росії до “Великої сімки”.
“Було наголошено на неможливості відновлення членства РФ у G7, доки Росія систематично порушує норми міжнародного права та підриває європейську й світову безпеку.
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Співрозмовники погодились, що в умовах агресії РФ, що триває в Україні, окупації Криму та невиконання Росією Мінських домовленостей неможливо говорити про повернення РФ на міжнародний майданчик, де вирішуються глобальні проблеми.
Володимир Зеленський отримав запевнення, що така чітка позиція буде продемонстрована у ході чергового саміту „Сімки“, який відбудеться 24-26 серпня у Франції”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, прем’єр-міністр Борис Джонсон запросив Президента України відвідати Велику Британію з офіційним візитом.
Глава британського уряду також привітав Володимира Зеленського з Днем Незалежності та побажав успіхів і процвітання народові України.
Нагадаємо, останніми днями обговорюється можливість реінтеграції Росії до G7. Все почалося з заяви президента США Дональда Трампа, який вважає за доцільне повернення до формату G8 за участю Росії.
Президент України Володимир Зеленський нагадав, що Росія була виключена зі складу G8 після окупації українських Криму та Донбасу, і відтоді нічого не змінилося.