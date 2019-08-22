Зеркаль: повернення бранців Кремля є предметом торгу за повернення РФ до G7
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Повернення українських військовополонених моряків та інших політв'язнів, утримуваних за гратами у РФ, - предмет торгу за повернення Росії до G7. Про це повідомила "5 каналу" заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, передає УНН.
Вона зауважила, що українське посольство в Росії готове в будь-який момент включитися у процес звільнення бранців Кремля, але, за словами дипломатки, станом на вечір середи жодної офіційної інформації російська сторона не надала.
"Розмова – на рівні президентів. І це питання знаків і кроків. Якщо сьогодні пролунали заяви про те, що президент Трамп і президент Макрон розглядають можливість повернення Росії до клубу великих держав, то звичайно, це вимагає від президента Путіна також якихось кроків, про які йшлося на зустрічах із президентом Трампом або президентом Макроном. І повернення наших політв'язнів і моряків, звичайно, завжди обговорюється на всіх політичних рівнях", – сказала Зеркаль.
Нагадаємо, російський адвокат українських моряків Микола Полозов повідомив, що питання обміну між РФ та Україною може вирішитися протягом найближчих днів.
Російський політичний Telegram-канал "Незыгарь Brief" повідомив напередодні, що "до Лефортово для обміну доставлені 8 українців".
Також нагадаємо, останніми днями обговорюється можливість реінтеграції Росії до G7. Все почалося з заяви президента США Дональда Трампа, який вважає за доцільне повернення до формату G8 за участю Росії.
Президент України Володимир Зеленський нагадав, що Росія була виключена зі складу G8 після окупації українських Криму та Донбасу, і відтоді нічого не змінилося.