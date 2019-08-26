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Трюдо і Меркель наголосили на важливості реформ в Україні

Трюдо і Меркель наголосили на важливості реформ в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і канцлер Німеччини Ангела Меркель наголосили на важливості реформ в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Трюдо.

Як зазначається, Трюдо і Меркель провели зустріч на полях саміту G7 у французькому місті Біарріц.

Отже, вони розглянули ключові питання, що обговорювалися на саміті G7, включно з поточними виклики світовій економіці і міжнародній безпеці.

"Прем'єр-міністр і канцлер також обговорили питання про свою підтримку України і наголосили на важливості реформ, зазначивши наявність серйозного мандата у цьому відношенні після нещодавних президентських і парламентських виборів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо про неможливість повернення Росії в "Велику сімку".

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