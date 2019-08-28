Помпео: Вашингтон буде працювати над поверненням до формату G8
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Адміністрація США буде працювати над тим, щоб повернутися до формату G8 за участю Росії. Про це заявив держсекретар Майкл Помпео в інтерв'ю телеканалу Fox News, текст якого розповсюдила у вівторок прес-служба американського зовнішньополітичного відомства, передає УНН.
Держсекретареві було поставлено питання, чи слід запрошувати РФ знову приєднатися до Групи семи. “Так, президент так вважає”, — відповів Помпео.
Помпео запитали, чи згоден він з цією ідеєю. “Президент (США) вважає, що нам слід це робити. Я працюю на президента. Звичайно, ми збираємося працювати з цією метою”, — сказав держсекретар.
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Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп на прес-конференції за підсумками що відбувся в Біарріце саміту G7 заявив, що схильний домагатися відродження формату Групи восьми промислово розвинених держав за участю Росії, незважаючи на непопулярність цієї ініціативи в американському істеблішменті і не рахуючись з внутрішньополітичними міркуваннями.
Група семи (G7) — об’єднання економічно розвинених країн, в який входять Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія. У форматі “сімки” клуб існував з 1976 по 1997 рік. Після приєднання Росії він став називатися G8. У березні 2014 року через анексію Росією Криму та розв’язання збройного конфлікту на сході України, а далі, на тлі кризи, що послідувала в стосунках США і Європи з Росією — західні учасники об’єднання в період перебування при владі у Вашингтоні президента Барака Обами ухвалила рішення повернутися до формату “сімки”.
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