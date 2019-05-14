Помпео в Сочи напомнил, что Белый дом не признает аннексию Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Белый дом не признает аннексию Россией Крыма. Об этом Госсекретарь США Майк Помпео сказал в Сочи по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает УНН.
Помпео отметил, что во время встречи обсуждали ситуацию в Украине.
"Мы ... не признаем аннексию Крыма", - сказал Помпео.
Госсекретарь США добавил, что американские санкции против РФ все еще продолжают действовать.
Как сообщал УНН, Госсекретарь США Майкл Помпео в Сочи призвал освободить украинских моряков.
Напомним, в Сочи началась встреча Помпео с Лавровым.