У Сочі розпочалася зустріч Помпео з Лавровим
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео прибув у Російське місто Сочі, де зустрівся з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Пізніше Помпео повинен зустрітись з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомив журналіст з кремлівського пулу Дмитро Смирнов в Twitter, передає УНН.
"Сподіваюся, що сьогодні ми зможемо виробити конкретні пропозиції, щоб вивести російсько-американські відносини з нинішнього сумного стану: В Сочі розпочалася зустріч Лаврова і Помпео", - написав журналіст.
Як повідомляв УНН, президент РФ Володимир Путін має намір обговорити з держсекретарем США Майком Помпео під час візиту останнього до Росії, двосторонні відносини, стратегічну стабільність і тематику роззброєння, а також гострі регіональні питання.