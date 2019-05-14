В Сочи началась встреча Помпео с Лавровым
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Российский город Сочи, где встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Позже Помпео должен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter, передает УНН.
"Надеюсь, что сегодня мы сможем выработать конкретные предложения, чтобы вывести российско-американские отношения из нынешнего печального состояния: В Сочи началась встреча Лаврова и Помпео", - написал журналист.
Как сообщал УНН, президент РФ Владимир Путин намерен обсудить с госсекретарем США Майком Помпео во время визита последнего в Россию, двусторонние отношения, стратегическую стабильность и разоруженческую тематику, а также острые региональные вопросы.