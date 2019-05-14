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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 95634 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101334 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124804 просмотра

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7 марта, 06:35 • 112114 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138125 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144707 просмотра

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Стали известны темы переговоров Помпео и Путина в Сочи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент РФ Владимир Путин намерен обсудить с госсекретарем США Майком Помпео во время визита последнего в Россию, двусторонние отношения, стратегическую стабильность и разоруженческую тематику, а также острые региональные вопросы. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во вторник, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Будут обсуждены наиболее актуальные вопросы. Очевидно, что это вопросы двусторонних отношений, стратегической стабильности и разоруженческой тематики. Это и горячие региональные точки - Иран, Сирия, Венесуэла, а также денуклеаризация Корейского полуострова и другие возможные вопросы", - сказал Песков.

Кроме того, сообщается, что российский лидер может обсудить с госсекретарем возможность саммита лидеров РФ и США на полях саммита Группы двадцати в японской Осаке.

Госсекретарь США Майк Помпео перед запланированной встречей в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что во время переговоров будут подняты темы, касающиеся национальных интересов России и США. 

"Мои встречи в России будут освещать ряд важных тем. По некоторым вопросам мы можем согласиться, по другим мы можем не соглашаться, но когда это отвечает нашим национальным интересам, мы обязаны найти путь вперед", - написал Помпео в Twitter.

Напомним, ранее госсекретарь США отменил "московскую часть" своей поездку в РФ, для обсуждения обострения напряженности между США и Ираном с европейскими лидерами в Брюсселе.

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