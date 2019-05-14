Стали известны темы переговоров Помпео и Путина в Сочи
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент РФ Владимир Путин намерен обсудить с госсекретарем США Майком Помпео во время визита последнего в Россию, двусторонние отношения, стратегическую стабильность и разоруженческую тематику, а также острые региональные вопросы. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во вторник, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Будут обсуждены наиболее актуальные вопросы. Очевидно, что это вопросы двусторонних отношений, стратегической стабильности и разоруженческой тематики. Это и горячие региональные точки - Иран, Сирия, Венесуэла, а также денуклеаризация Корейского полуострова и другие возможные вопросы", - сказал Песков.
Кроме того, сообщается, что российский лидер может обсудить с госсекретарем возможность саммита лидеров РФ и США на полях саммита Группы двадцати в японской Осаке.
Госсекретарь США Майк Помпео перед запланированной встречей в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что во время переговоров будут подняты темы, касающиеся национальных интересов России и США.
"Мои встречи в России будут освещать ряд важных тем. По некоторым вопросам мы можем согласиться, по другим мы можем не соглашаться, но когда это отвечает нашим национальным интересам, мы обязаны найти путь вперед", - написал Помпео в Twitter.
Напомним, ранее госсекретарь США отменил "московскую часть" своей поездку в РФ, для обсуждения обострения напряженности между США и Ираном с европейскими лидерами в Брюсселе.