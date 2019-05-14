Стали відомі теми переговорів Помпео та Путіна в Сочі

"Будуть обговорені найбільш актуальні питання. Очевидно, що це питання двосторонніх відносин, стратегічної стабільності і тематики роззброєння. Це і гарячі регіональні точки - Іран, Сирія, Венесуела, а також денуклеаризація Корейського півострова і інші можливі питання", - сказав Пєсков.

Окрім того, повідомляється, що російський лідер може обговорити з держсекретарем можливість саміту лідерів РФ і США на полях саміту G20 у японській Осаці.

Держсекретар США Майк Помпео перед запланованою зустріччю в Сочі з російським лідером Володимиром Путіним заявив, що під час переговорів будуть порушені теми, що стосуються національних інтересів Росії і США.

"Мої зустрічі в Росії будуть висвітлювати ряд важливих тем. З деяких питань ми можемо погодитися, з інших ми можемо не погоджуватися, але коли це відповідає нашим національним інтересам, ми зобов'язані знайти шлях вперед", - написав Помпео в Twitter.

Нагадаємо, раніше держсекретар США скасував "московську частину" своєї поїздки в РФ, для обговорення загострення напруженості між США і Іраном з європейськими лідерами в Брюсселі.