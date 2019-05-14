Помпео у Сочі нагадав, що Білий дім не визнає анексію Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Білий дім не визнає анексію Росією Криму. Про це Держсекретар США Майк Помпео сказав у Сочі за підсумками переговорів з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, передає УНН.
Помпео наголосив, що під час зустрічі обговорювали ситуацію в Україні.
“Ми... не визнаємо анексію Криму”, — сказав Помпео.
Держсекретар США додав, що американські санкції проти РФ все ще продовжують діяти.
Як повідомляв УНН, Держсекретар США Майкл Помпео у Сочі закликав звільнити українських моряків.
Нагадаємо, у Сочі розпочалася зустріч Помпео з Лавровим.