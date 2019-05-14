Держсекретар США у РФ закликав звільнити українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео у Сочі закликав звільнити українських моряків. Про це він сказав на прес-конференції після переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
"Говорячи про Україну, Помпео заявив про необхідність звільнення Росією захоплених українських моряків. Він також закликав Росію налагоджувати відносини з обраним президентом України Володимиром Зеленським", - пише видання.
За інформацією ЗМІ, глави зовнішньополітичних відомств США та Росії заявили, що зустріч може стати кроком до поліпшення відносин між країнами, проте між ними залишаються великі розбіжності з низки питань.
За словами Помпео, як зазначає видання, обговорювалися теми контролю над озброєннями, Сирії, Ірану і його ядерної програми, конфлікту на сході України.
Нагадаємо, у Сочі розпочалася зустріч Помпео з Лавровим.