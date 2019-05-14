Госсекретарь США в РФ призвал освободить украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео в Сочи призвал освободить украинских моряков. Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Говоря об Украине, Помпео заявил о необходимости освобождения Россией захваченных украинских моряков. Он также призвал Россию налаживать отношения с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским", - пишет издание.
По информации СМИ, главы внешнеполитических ведомств США и России заявили, что встреча может стать шагом к улучшению отношений между странами, однако между ними остаются большие разногласия по ряду вопросов.
По словам Помпео, как отмечает издание, обсуждались темы контроля над вооружениями, Сирии, Ирана и его ядерной программы, конфликта на востоке Украины.
Напомним, в Сочи началась встреча Помпео с Лавровым.