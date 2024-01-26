Помощник госсекретаря США О'Брайен озвучил стратегию победы Украины в войне

В США считают, что в 2024 году Украина станет сильнее и будет придерживаться наступательной стратегии в военной кампании. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

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Он высказал мнение о том, что россия намерена продолжать свою войну. По крайней мере, "пока не увидит результатов американских выборов в ноябре". Поэтому О'Брайен прогнозирует напряженные ближайшие месяцы и отмечает, что зима на войне всегда тяжелая и жестокая.

Он добавил, что мощная международная коалиция помогает Украине, хотя Киев самостоятельно финансирует две трети военных потребностей, за счет внутренних ресурсов.

Он также очертил, что нынешняя стратегия военной кампании, нацеленная на победу над россией, является наступательной и будет опираться на то, что было сделано в 2023 году. Особенно на обеспечение доступа к Черному морю и дестабилизации возможностей россии использовать Крым против Украины.

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Достичь этого, по его словам, можно будет благодаря все еще ожидаемой дальнейшей финансовой помощи США и благодаря европейским обязательствам. В частности, чиновник возлагает надежды на принятие решения ЕС о выделении помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

Как сказал президент Байден, мы поможем Украине победить. Итак, это стратегическая цель. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе во время встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном, выразила уверенность, что им удастся обеспечить это финансирование - сказал О'Брайен во время выступления в аналитическом центре German Marshall Fund.

Как ожидается, лидеры ЕС рассмотрят этот вопрос на саммите на следующей неделе.

Представитель Госдепа также добавил, что консенсус по поддержке Украины сохраняется на уровне обеих палат Конгресса. Проблемой остается лишь, когда именно лидеры будут готовы вынести это на голосование.

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