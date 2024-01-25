Международная финансовая поддержка Украины будет сохраняться, хотя и в меньших объемах - НБУ

Продолжение международной финансовой поддержки Украины позволит удерживать международные резервы на высоком уровне и обеспечивать курсовую устойчивость. Прогнозируется, что Украина получит в этом году около 37 млрд долл. в виде внешних кредитов и грантов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальный банк Украины.

Детали

В Банке отмечают, что благодаря внешней поддержке и последовательной политике НБУ международные резервы Украины в 2023 году выросли на 42% и достигли 40,5 млрд долл. США.

Международная помощь будет оставаться основным источником притока капитала в страну и в дальнейшем. Несмотря на задержки с поступлением международной помощи в начале года, ожидается, что ее ритмичность будет восстановлена в ближайшие месяцы - говорится в сообщении.

Сообщается, что по базовому сценарию прогноза НБУ, Украина в 2024 году получит около 37 млрд долл. в виде внешних кредитов и грантов.

НБУ также прогнозирует, что по мере снижения рисков безопасности в последующие годы Украина будет восстанавливать способность к самостоятельному финансированию собственных потребностей. Поэтому ожидается, что объемы официального внешнего финансирования постепенно будут уменьшаться (до около 25 млрд долл. США в 2025 году и 12 млрд долл. США в 2026 году).

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В то же время отмечается, что этой помощи будет хватать для поддержания достаточного уровня международных резервов, объем которых будет колебаться в пределах 37-42 млрд долл. США в течение 2024-2026 годов. НБУ считает, что этого будет достаточно для обеспечения курсовой устойчивости.

Вместе с внутренними рыночными привлечениями международная поддержка также позволит профинансировать все еще значительные фискальные потребности правительства - отмечает НБУ.

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