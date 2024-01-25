Міжнародна фінансова підтримка України зберігатиметься, хоча й у менших обсягах - НБУ
Київ • УНН
Очікується, що цього року Україна отримає близько 37 мільярдів доларів США у вигляді міжнародних кредитів та грантів, що збільшить її золотовалютні резерви. Ця фінансова підтримка, разом із внутрішніми запозиченнями, забезпечить стабільність обмінного курсу та допоможе покрити фіскальні потреби уряду.
Продовження міжнародної фінансової підтримки України дасть змогу утримувати міжнародні резерви на високому рівні та забезпечувати курсову стійкість. Прогнозується, що Україна отримає у цьому році близько 37 млрд дол. у вигляді зовнішніх кредитів і грантів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національний банк України.
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У Банку зазначають, що завдяки зовнішній підтримці та послідовній політиці НБУ міжнародні резерви України у 2023 році зросли на 42% та сягнули 40,5 млрд дол. США.
Міжнародна допомога залишатиметься основним джерелом припливу капіталу в країну й надалі. Незважаючи на затримки з надходженням міжнародної допомоги на початку року, очікується, що її ритмічність буде відновлена у найближчі місяці
Повідомляється, що за базовим сценарієм прогнозу НБУ, Україна у 2024 році отримає близько 37 млрд дол. у вигляді зовнішніх кредитів і грантів.
НБУ також прогнозує, що у міру зниження безпекових ризиків у наступні роки Україна відновлюватиме здатність до самостійного фінансування власних потреб. Тому очікується, що обсяги офіційного зовнішнього фінансування поступово зменшуватимуться (до близько 25 млрд дол. США у 2025 році і 12 млрд дол. США у 2026 році).
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Водночас зазначається, що цієї допомоги вистачатиме для підтримання достатнього рівня міжнародних резервів, обсяг яких коливатиметься в межах 37–42 млрд дол. США впродовж 2024–2026 років. НБУ вважає, що цього буде достатньо для забезпечення курсової стійкості.
Разом із внутрішніми ринковими залученнями міжнародна підтримка також дасть змогу профінансувати все ще значні фіскальні потреби уряду
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