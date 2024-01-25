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Інфляція з середини року дещо пришвидшиться, на кінець року очікується 8,6% - НБУ

Інфляція з середини року дещо пришвидшиться, на кінець року очікується 8,6% - НБУ

Київ • УНН

 • 22217 перегляди

За прогнозами Національного банку України, інфляція в Україні дещо прискориться з середини року і досягне 8,6% на кінець року. Однак до 2026 року вона знизиться до цільового показника 5%.

В Україні інфляція з середини року дещо пришвидшиться. А вже наприкінці року, як очікується, вона становитиме 8,6%. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національний банк України.

Деталі

"Інфляція перебуватиме в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у найближчі місяці. Із середини року вона дещо пришвидшиться через вичерпання ефектів рекордних минулорічних врожаїв. Додатково на ціни тиснутиме подальше відновлення споживчого попиту, а також перенесення витрат бізнесу на споживчі ціни, зокрема через усе ще високі безпекові ризики та підвищення зарплат", - йдеться в повідомленні.

Однак зазначається, що інфляція залишатиметься помірною, у тому числі завдяки заходам НБУ із забезпечення курсової стійкості та привабливості гривневих активів.

"Очікується, що вона становитиме 8,6% наприкінці року. У 2025 році інфляція повернеться до цільового діапазону, сповільнившись до 5,8% на кінець року, а в 2026 році – до цілі 5%", - інформує НБУ.

Повідомляється, що цьому сприятиме насамперед зниження безпекових ризиків, що припускається в прогнозі. Це забезпечить загальне поліпшення очікувань, а також дасть змогу налагодити логістику та виробничі процеси. Вагомими чинниками зниження цінового тиску залишатимуться й заходи процентної та валютної політики НБУ.

Доповнення

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15%.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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