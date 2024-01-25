НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%
Київ • УНН
Національний банк України утримує облікову ставку на рівні 15% для підтримки стабільності обмінного курсу та досягнення інфляційних цілей. Майбутні зміни залежатимуть від різних факторів, включаючи динаміку інфляції та умови на валютному ринку.
Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 15%, повідомили у НБУ у четвер, пише УНН.
Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%
У регуляторі пояснили, що це рішення "узгоджується з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. на горизонті монетарної політики".
І зазначили, що "подальші рішення щодо облікової ставки залежатимуть від динаміки інфляції, стану валютного ринку, ритмічності надходження міжнародної допомоги, еволюції безпекових ризиків та інших чинників".
"Базовий сценарій прогнозу НБУ, у припущення якого закладається отримання достатнього обсягу міжнародного фінансування та зниження безпекових ризиків із наступного року, передбачає незначне зниження облікової ставки з другої половини 2024 року. Водночас НБУ адаптуватиме монетарну політику в разі зміни балансу ризиків для інфляції та курсової стійкості", - вказали у НБУ.
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