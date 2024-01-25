НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%
Национальный банк Украины удерживает учетную ставку на уровне 15% для поддержания стабильности обменного курса и достижения инфляционных целей. Будущие изменения будут зависеть от различных факторов, включая динамику инфляции и условия на валютном рынке.
Кабмин упростил порядок использования средств Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии
В частности, упрощена процедура выделения средств из Фонда для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций и финансирования других важных проектов.
Запрет топлива Евро-3 и Евро-4. Это плюс или минус для автомобилистов?
Запрет топлива Евро-3 и Евро-4. Это плюс или минус для автомобилистов?
Министр иностранных дел Литвы приехал в Киев, чтобы обсудить усиление поддержки Украины
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис посещает Киев, чтобы обсудить, как Литва может в дальнейшем поддерживать Украину.
россия могла использовать военнопленных, как живой щит - Юсов о сбитии Ил-76
Андрей Юсов из Главного управления разведки министерства обороны Украины предположил, что россия могла использовать украинских военнопленных как живой щит на борту самолета Ил-76, который, возможно, также перевозил оружие.
На Львовщине взорвалась граната: есть пострадавшие
Двое мужчин были госпитализированы после взрыва гранаты во Львовской области.
Стефанишина обсудила с еврокомиссаром начало переговоров Украины с ЕС
Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина и Комиссар ЕС Оливер Вергеи провели переговоры относительно процесса вступления Украины в ЕС, сосредоточившись на обеспечении соответствия украинского законодательства нормам ЕС.
Неизвестный выстрелил из РПГ по многоэтажке в Кривом Роге: повреждения получили несколько квартир
Неизвестный выстрелил из РПГ по многоэтажке в Кривом Роге, повредив несколько квартир, пострадавших нет. Полиция расследует инцидент, который квалифицируется как хулиганство.
Силы обороны выбили ДРГ оккупантов из района "Царской охоты" в Авдеевке - Барабаш
Вооруженные силы Украины выбили вражескую ДРГ из района "Царской охоты" в Авдеевке благодаря 110-й отдельной механизированной бригаде, сообщил Виталий Барабаш, председатель Авдеевской ВГА. Несмотря на полный контроль над районом, ситуация остается сложной из-за постоянных вражеских обстрелов.
Андрей Шевченко стал новым президентом УАФ
Андрей Шевченко был избран президентом Украинской ассоциации футбола 93 голосами "за" и ни одного "против". Он заменил на этом посту Андрея Павелко, который находится под следствием за растрату средств.