НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15%, сообщили в НБУ в четверг, пишет УНН.



Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15% - сообщили в НБУ.

В регуляторе пояснили, что это решение "согласуется с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5% ± 1 п. п. на горизонте монетарной политики".

И отметили, что "дальнейшие решения по учетной ставке будут зависеть от динамики инфляции, состояния валютного рынка, ритмичности поступления международной помощи, эволюции рисков безопасности и других факторов".

"Базовый сценарий прогноза НБУ, в предположение которого закладывается получение достаточного объема международного финансирования и снижение рисков безопасности со следующего года, предусматривает незначительное снижение учетной ставки со второй половины 2024 года. В то же время, НБУ будет адаптировать монетарную политику в случае изменения баланса рисков для инфляции и курсовой устойчивости", - указали в Нацбанке.

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