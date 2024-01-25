Инфляция с середины года несколько ускорится, на конец года ожидается 8,6% - НБУ

В Украине инфляция с середины года несколько ускорится. А уже в конце года, как ожидается, она составит 8,6%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальный банк Украины.

Детали

"Инфляция будет находиться в пределах целевого диапазона 5% ± 1 п. п. в ближайшие месяцы. С середины года она несколько ускорится из-за исчерпания эффектов рекордных прошлогодних урожаев. Дополнительно на цены будет давить дальнейшее восстановление потребительского спроса, а также перенос расходов бизнеса на потребительские цены, в частности из-за все еще высоких рисков безопасности и повышения зарплат", - говорится в сообщении.

Однако отмечается, что инфляция будет оставаться умеренной, в том числе благодаря мерам НБУ по обеспечению курсовой устойчивости и привлекательности гривневых активов.

"Ожидается, что она составит 8,6% в конце года. В 2025 году инфляция вернется к целевому диапазону, замедлившись до 5,8% на конец года, а в 2026 году - до цели 5%", - информирует НБУ.

Сообщается, что этому будет способствовать прежде всего снижение рисков безопасности, что предполагается в прогнозе. Это обеспечит общее улучшение ожиданий, а также позволит наладить логистику и производственные процессы. Весомыми факторами снижения ценового давления будут оставаться и меры процентной и валютной политики НБУ.

Дополнение

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15%.