Инфляция с середины года несколько ускорится, на конец года ожидается 8,6% - НБУ
Киев • УНН
По прогнозам Национального банка Украины, инфляция в Украине несколько ускорится с середины года и достигнет 8,6% на конец года. Однако к 2026 году она снизится до целевого показателя 5%.
В Украине инфляция с середины года несколько ускорится. А уже в конце года, как ожидается, она составит 8,6%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальный банк Украины.
Детали
"Инфляция будет находиться в пределах целевого диапазона 5% ± 1 п. п. в ближайшие месяцы. С середины года она несколько ускорится из-за исчерпания эффектов рекордных прошлогодних урожаев. Дополнительно на цены будет давить дальнейшее восстановление потребительского спроса, а также перенос расходов бизнеса на потребительские цены, в частности из-за все еще высоких рисков безопасности и повышения зарплат", - говорится в сообщении.
Однако отмечается, что инфляция будет оставаться умеренной, в том числе благодаря мерам НБУ по обеспечению курсовой устойчивости и привлекательности гривневых активов.
"Ожидается, что она составит 8,6% в конце года. В 2025 году инфляция вернется к целевому диапазону, замедлившись до 5,8% на конец года, а в 2026 году - до цели 5%", - информирует НБУ.
Сообщается, что этому будет способствовать прежде всего снижение рисков безопасности, что предполагается в прогнозе. Это обеспечит общее улучшение ожиданий, а также позволит наладить логистику и производственные процессы. Весомыми факторами снижения ценового давления будут оставаться и меры процентной и валютной политики НБУ.
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