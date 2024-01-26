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Помічник держсекретаря США О’Браєн озвучив стратегію перемоги України у війні

Помічник держсекретаря США О’Браєн озвучив стратегію перемоги України у війні

Київ • УНН

 • 41929 перегляди

Помічник Державного секретаря США Джеймс О'Брайен заявив, що 2024 року Україна вестиме наступальну воєнну кампанію. Очікується, що фінансова підтримка союзників допоможе Україні дестабілізувати військові зусилля росії.

У США вважають, що 2024 року Україна стане сильнішою та дотримуватиметься наступальної стратегії у воєнній кампанії. Про це заявив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн, пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

Він висловив думку про те, що росія має намір продовжувати свою війну. Принаймні, "допоки не побачить результатів американських виборів у листопаді". Тому О'Браєн прогнозує напружені найближчі місяці та відзначає, що зима на війні завжди важка і жорстока.

Він додав, що потужна міжнародна коаліція допомагає Україні, хоча Київ самотужки фінансує дві третини воєнних потреб, коштом внутрішніх ресурсів.

Він також окреслив, що цьогорічна стратегія воєнної кампанії, націлена на перемогу над росію, є наступальною та буде опиратися на те, що було зроблено у 2023 році. Особливо на забезпечення доступу до Чорного моря та дестабілізації можливостей росії використовувати Крим проти України.

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Досягти цього, за його словами, можна буде завдяки все ще очікуваній подальшій фінансовій допомозі США і завдяки європейським зобов’язанням. Зокрема, посадовець покладає надії на ухвалення рішення ЄС про виділення допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

Як сказав президент Байден, ми допоможемо Україні перемогти. Отже, це стратегічна мета. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня під час зустрічі з держсекретарем Ентоні Блінкеном, висловила впевненість, що їм вдасться забезпечити це фінансування

– сказав О’Браєн під час виступу в аналітичному центрі German Marshall Fund.

Як очікується, лідери ЄС розглянуть це питання на саміті наступного тижня.

Представник Держдепу також додав, що консенсус щодо підтримки України зберігається на рівні обох палат Конгресу. Проблемою залишається лише, коли саме лідери будуть готові винести це на голосування.

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Анастасія Рябоконь

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