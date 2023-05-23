"Умирать не собираюсь" - лукашенко рассказал о состоянии собственного здоровья
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Во время совещания по актуальным вопросам здравоохранения самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко отметил, что состояние его здоровья удовлетворительное и умирать он не собирается, пишет УНН со ссылкой на “Пул Первого”.
Цитата
“А если кто-то думает, что собираются умирать, успокойтесь. Это не более, чем сплетни, в телеграм-каналах...
Вы еще будете мучиться со мной долго”, - заявил лукашенко.
Детали
На совещании александр лукашенко заявил, что не имел нужного времени лечиться из-за визитов в россию и других публичных мероприятий в беларуси. Этим он объяснил слухи о плохом состоянии здоровья и отсутствие на торжественных мероприятиях в честь государственных символов страны.
Напомним
Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко совершит визит в москву в среду, 24 мая, в рамках которого встретится с российским диктатором владимиром путиным.